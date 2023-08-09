Сериал «Библиотекарь» по роману Михаила Елизарова стал номинантом XII премии «Сделано в России — 2023» в разделе «Кино, сериалы, анимация». Проект набирает популярность в геометрической прогрессии, оставляя конкурентов далеко позади.

И это неудивительно — в этом кино есть завязки на любой вкус и цвет — от мощного экшна с топорами и мистики до ламповой атмосферы с бабулями в косыночках. Сериал оригинально подан и несет в себе мощную культурную идею — в знании и в самом деле сила.

Режиссером сериала «Библиотекарь» стал Игорь Твердохлеб, а за съемочный продакшн отвечала студия «ВайТ Медиа» (WeiT Media). 27 августа все серии подряд можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ.

Известно, что премия «Сделано в России» ежегодно присуждается за вклад в российское искусство. Проект «Сноб» в этом году проводит ее в 12-й раз. Читатели сайта, эксперты и участники клуба смогут выбрать самые лучшие проекты, которые были реализованы нашими соотечественниками. Также известно, что в номинации представлены сериалы «Балет» и «Фишер».

И нам в самом деле есть, чем гордиться, российские сериалы и кино рвут рейтинги «Кинопоиска», смещая зарубежные проекты все дальше и дальше вниз списка. Лидеры в данный момент сериалы «Пищеблок» и «Библиотекарь». Не просто так — каждый из проектов пусть и не похож на другой, но отличается своей оригинальной подачей.

«Пищеблок» сравнивают с иностранными «Вампирами средней полосы» и «Очень странными делами», действие происходит в стенах советского пионерского лагеря 1980-х годов. Маленькие дети исчезают по ночам, а потом резко возвращаются, но уже не такими, какими были раньше. Режиссером второго сезона стал Эдуард Бордуков. Жутко? Скорее жутко интересно!

В центре сюжета сериала «Библиотекарь» книги советского писателя Громова, которые наделяют читателей суперспособностями. Ради того, чтобы заполучить суперсилу, многие даже готовы пойти на убийство. Сюжет захватывает — каждую серию зритель смотрит с широко раскрытыми глазами и не может остановиться, чтобы не включить тут же следующую.