Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен по уголовной статье в розыск. Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел. Пост министра он занимал с августа 2019 года по март 2020 года.

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — опубликовано в сообщении.