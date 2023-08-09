Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 65 0

Сообщается, что его ищут по уголовной статье.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск

Фото: Zuma / ТАСС

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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен по уголовной статье в розыск. Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел. Пост министра он занимал с августа 2019 года по март 2020 года.

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — опубликовано в сообщении.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыскБывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск. Фото: 5-tv.ru

 

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