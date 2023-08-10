Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс

Несколько дней назад певица сильно пострадала в ДТП, она находится в больнице в тяжелом состоянии и не выходит на связь с поклонниками.

Почитатели таланта певицы Лады Дэнс (Настоящее имя Лада Волкова. — Прим. ред.) обрывают телефон ее представителя Сергея Пудовкина в надежде услышать хорошие новости — что она поправляется после страшного ДТП и чувствует себя лучше. Об этом сотрудник звезды рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По его словам, звонки поступают из разных стран, везде у артистки есть преданные фанаты.

«Мне со всего мира звонят, несмотря на санкции и конфронтацию, я имею в виду политическую, из Америки, из Бразилии, из Германии — где только поклонники Лады Дэнс ни находятся. У меня нет объективной информации, а просто сотрясать воздух я не хочу», — сказал Пудовкин.

Как отметил представитель исполнительницы, врачи пока не допускают его в палату и не позволяют даже поговорить с пострадавшей по телефону. Он признался, что обеспокоен ситуацией не меньше, чем многомиллионная армия фанатов знаменитости, но пока ничем не может их порадовать. Пудовкин надеется, что завтра наконец получит возможность выяснить, как проходит лечение и каковы перспективы.

«Может быть, она даст свой личный комментарий, чтобы как-то вся эта ситуация стала понятна всем», — заключил он.

Автомобильная авария с участием Лады Дэнс произошла 5 августа на трассе М-2 в Подольске Московской области Московской области. Вместе с подругой она возвращалась домой с концерта на арендованной машине. Артистка получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы и порезы. С места ДТП транспортом санавиации она была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии, потом перевезена в частную клинику.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат Лады Дэнс заявил о планах взыскать с виновника происшествия 12 миллионов рублей. По словам Пудовкина, звезде провели уже две операции на лице, врачи не спешат давать позитивных прогнозов.