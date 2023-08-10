Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 26 0

Знаменитый артист ехал к своей девушке в романтическое путешествие.

Звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского не пустили в Грузию

Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

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Звезду сериала Универ Виталия Гогунского не пустили в Грузию, его остановили на границе. Об этом рассказал 5-tv.ru директор артиста Табриз Шахиди.

Актер в данный момент возвращается на самолете в Москву. Его не пустили через границу, инцидент произошел накануне вечером.

«Граница не впустила его в Грузию. Не пустили по политическим причинам. Виталий патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках. Теперь и Грузии», — сообщил Табриз.

Сам Гогунский сказал, что цель визита была вполне романтическая — он ехал в Грузию к девушке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Настастья Самбурская не вернется в сериал Универ.

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