Выглядит отлично: вдова Юдашкина возвращается к жизни после смерти мужа

Жена покойного кутюрье поделилась свежим фото.

Только в мае этого года 64-летняя Марина Юдашкина похоронила мужа Валентина Юдашкина, который скончался после тяжелой и долгой борьбы с раком. О том, что 59-летний именитый кутюрье болеет, знали все, но никто не предполагал, что мужчина уйдет из жизни настолько внезапно.

На похоронах законодателя мода собрался весь московский бомонд. Вдова не осталась надолго одна после кончины супруга. Ее поддерживали, как друзья из светского мира, так и семья. У женщины есть дочь Галина, а также трое внуков. Именно наследница забрала мать в Майами на отдых. Смена обстановки пошла Юдашкиной на пользу — она расцвела и похорошела.

Недавно она опубликовала новое фото из путешествия, на котором предстала в элегантном синем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Снимок можно увидеть у издания 7Дней.ru. На женщину сразу посыпались комплименты от подписчиков.

«Очарована, околдована! Валентин сверху пусть радуется и гордится, какие сокровища он оставил на земле: Марину и Галю»;

«Шикарная, потрясающая, элегантная Мариночка! Мариночка, будь счастлива всегда»,

«Отлично выглядите, так держать», — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка.