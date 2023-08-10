Тяжелые последствия: что случилось c Ладой Дэнс после ДТП

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 3 101 0

Врач Хренников: после ДТП у Лады Дэнс может произойти кровоизлияние и остеопороз

Тяжелые последствия: что случилось c Ладой Дэнс после ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Отсутствие необходимого лечения грозит знаменитости инвалидностью.

Певица Лада Дэнс была направлена в частную клинику после двух операций, где ближайший месяц будет проходить лечение закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба позвоночника, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает aif.ru.

Перенесенные певицей операции ранее были необходимы для того, чтобы залатать множественные порезы и разрывы.

Врач-травматолог и кандидат медицинских наук Ярослав Хренников оценил возможные риски, связанные с нынешним состоянием артистки.

«В настоящее время пациентке, скорее всего, проводят магнитно-резонансную томографию головы и компьютерную томографию», — резюмировал эксперт.

Специалист считает, что знаменитости необходимо регулярно наблюдаться у невролога и нейрохирурга. В случае если врачи диагностируют перелом свода черепа, певице придется пережить еще одну, но уже гораздо более серьезную операцию.

Недавно директор артистки Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что у Лады появились осложнения в виде внутричерепной гематомы, которая якобы могла привести к осложнениям в способности к речевой активности. Он заявил, что специалисты назначили певице постельный режим и абсолютный покой, запретив общаться даже с родными.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — иронизирует вокалистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лада Дэнс намерена отсудить у виновника ДТП 12 миллионов.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
11:53
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»
11:52
«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
11:46
Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией
11:41
Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
11:33
Энергоблок Запорожской АЭС переведут в состояние «горячий останов»

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку