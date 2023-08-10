Тяжелые последствия: что случилось c Ладой Дэнс после ДТП

Отсутствие необходимого лечения грозит знаменитости инвалидностью.

Певица Лада Дэнс была направлена в частную клинику после двух операций, где ближайший месяц будет проходить лечение закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба позвоночника, полученных в результате ДТП. Об этом сообщает aif.ru.

Перенесенные певицей операции ранее были необходимы для того, чтобы залатать множественные порезы и разрывы.

Врач-травматолог и кандидат медицинских наук Ярослав Хренников оценил возможные риски, связанные с нынешним состоянием артистки.

«В настоящее время пациентке, скорее всего, проводят магнитно-резонансную томографию головы и компьютерную томографию», — резюмировал эксперт.

Специалист считает, что знаменитости необходимо регулярно наблюдаться у невролога и нейрохирурга. В случае если врачи диагностируют перелом свода черепа, певице придется пережить еще одну, но уже гораздо более серьезную операцию.

Недавно директор артистки Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что у Лады появились осложнения в виде внутричерепной гематомы, которая якобы могла привести к осложнениям в способности к речевой активности. Он заявил, что специалисты назначили певице постельный режим и абсолютный покой, запретив общаться даже с родными.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — иронизирует вокалистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лада Дэнс намерена отсудить у виновника ДТП 12 миллионов.