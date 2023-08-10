«Неправильно себе делать прогнозы»: 81-летний Игорь Ясулович продолжает лечение

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 21 0

Звезда «Бриллиантовой руки» 81-летний Игорь Ясулович вышел на связь из больницы

«Неправильно себе делать прогнозы»: 81-летний Игорь Ясулович продолжает лечение

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Накануне СМИ облетела информация, что актеру стало хуже и его перевели в отделение реанимации.

Госпитализированный почти месяц назад народный артист РФ Игорь Ясулович продолжает лечение в одной из столичных клиник. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне СМИ облетела информация, что актеру стало хуже и его перевели в отделение реанимации. Однако 81-летиний артист вышел на связь и прокомментировал свое состояние.

«Идет лечение. Сейчас будет как-то неправильно самому себе делать прогнозы, говорить свое мнение по этому поводу», — отметил артист в беседе с информагентством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ясулович пришел в сознании и его отключили от кислорода. Ранее он был госпитализирован с диагнозом — воспаление почек.

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