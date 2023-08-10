«Неправильно себе делать прогнозы»: 81-летний Игорь Ясулович продолжает лечение

Накануне СМИ облетела информация, что актеру стало хуже и его перевели в отделение реанимации.

Госпитализированный почти месяц назад народный артист РФ Игорь Ясулович продолжает лечение в одной из столичных клиник. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне СМИ облетела информация, что актеру стало хуже и его перевели в отделение реанимации. Однако 81-летиний артист вышел на связь и прокомментировал свое состояние.

«Идет лечение. Сейчас будет как-то неправильно самому себе делать прогнозы, говорить свое мнение по этому поводу», — отметил артист в беседе с информагентством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ясулович пришел в сознании и его отключили от кислорода. Ранее он был госпитализирован с диагнозом — воспаление почек.