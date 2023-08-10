С повязкой на лице: появились первые фото Лады Дэнс из больницы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 873 0

Появились первые фото Лады Дэнс из больницы после ДТП

С повязкой на лице: появились первые фото Лады Дэнс из больницы

Фото: Саверкин Александр / ITAR-TASS

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Знаменитость пережила несколько операций — слишком уж серьезны были разрывы и порезы.

Продюсер певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин предоставил 5-tv.ru ее фото после аварии и перенесенных хирургических вмешательств. На снимках — 56-летняя артистка с повязкой на лице, ссадинами и царапинами.

По словам Пудовкина, знаменитости наконец-то удалось пообщаться с родными. Он надеется, что уже скоро она сможет самостоятельно выйти на связь с поклонниками и рассказать про свое самочувствие.

«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья», — прокомментировал он.

Появились первые фото Лады Дэнс после аварии Появились первые фото Лады Дэнс после аварии. Фото: 5-tv.ru

Ранее продюсер рассказывал, что состояние Лады было тяжелым. По его словам, она пережила две операции на лицо. Судя по снимкам, больше всего пострадал лоб артистки.

Авария с участием Лады Дэнс произошла 5 августа. Она вместе с подругой возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. Беда настигла женщин в Московской области. С места ДТП певица была госпитализирована в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии. Для этого была привлечена санавиация. Сейчас она находится в частной клинике.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов рублей.

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