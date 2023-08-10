«Похвалюсь!» — Сябитова из «Давай поженимся» показала фанатам цветущий сад

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 32 0

Роза Сябитова показала на видео свои зеленые насаждения

«Похвалюсь!» — Сябитова из «Давай поженимся» показала фанатам цветущий сад

Фото: Краснова Александра / ТАСС

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Сваха из популярного телешоу приложила большой труд, чтобы облагородить дачный участок

Звезда шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова выложила на страничке в соцсети видео, в котором показала поклонникам свои загородные угодья с цветущими зелеными насаждениями.

Телеведущей удалось, приложив немалые труды, вырастить прекрасный сад с вишневыми деревьями, кустарниками смородины и породистыми сортами цветов.

На участке растут розы и черные тюльпаны из Амстердама, прекрасные пионы и нежные лилии.

«Похвалюсь. Смотрите, какие у меня красивые лилии. А вот это прямо королевская история. Ой, как красиво! Действительно, лилии — идеальная красота!» — порадовалась Сябитова.

Жалко, что растения быстро отцветают.

Также звезда начала облагораживать огород. Она посадила помидоры в отремонтированную теплицу и огурцы.

Знаменитость понимает, что для того чтобы есть вкусную клубнику со своего сада, необходимо заботливо и активно ухаживать за территорией участка и регулярно наводить порядок.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что Роза Сябитова похвасталась достижениями внучки.

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