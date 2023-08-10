«Бодрая кампания»: как в новых регионах России готовятся к выборам

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Эксперты заявили, что новые регионы России готовы к единому дню голосования

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Жители там, как отмечается, активно участвуют в политических процессах.

Новые регионы России готовы к проведению единого дня голосования. Эксперты Института социальных исследований обсудили, в чем состоят особенности проведения выборов на этих территориях и как к ним будет адаптироваться современная российская избирательная система.

Специалисты отмечают, что, несмотря на все сложности, главной чертой жителей Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже сейчас можно назвать активное участие в политических процессах.

«Идет достаточно бодрая кампания — несмотря на некий скепсис ряда экспертов, несмотря на попытки проведения дискредитации оценки иноагентских и западных СМИ. <…> Сложные жизненные обстоятельства обостряют ощущение важности участия в политических процессах. Наступает такое кристаллизованное понимание», — отметил политолог Александр Асафов.

В единый день голосования на новых территориях пройдут выборы глав регионов. Здесь это будет первая избирательная кампания после включения в состав России. Кроме того, в новых регионах предстоит выбрать состав парламентов.

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«Бодрая кампания»: как в новых регионах России готовятся к выборам

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