Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева предсказала свою смерть в отпуске. По словам коллеги по Театру сатиры Татьяны Титовой, актриса не переносила перерывов в работе — тосковала по сцене. Она была оптимистом и всегда верила в лучшее, но в периоды безделья между театральными сезонами не находила себе места.

«Она так любила театр, любила работу. Когда театр уходил в отпуск, она всегда говорила: „Я ненавижу эти отпуска. Я будто умираю на эти месяцы“. Она все время боялась отпуска. Так и получилось… Умерла в отпуск», — рассказала Титова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Актриса вспомнила, как в 1982 году проходила боевое крещение — ее первым спектаклем в Театре сатиры стал «Восемнадцатый верблюд», репетировала сразу со звездой. Скромность, отзывчивость и внимательность Васильевой поразила неопытную на тот момент Титову. Она уверена — во всем мире не найдется человека, способного сказать дурное слово о Вере Кузьминичне. Коллега запомнила ее очень светлой, всегда готовой прийти на помощь.

Однажды Титова поделилась с Васильевой, что не может устроить ребенка в детский сад. Стоило только сказать, и артистка назначила дату встречи с нужными людьми. Любой в театре мог обратиться к ней за советом или поддержкой и всегда получал добрый ответ. Знали о характере знаменитости и поклонники. На гастролях ее имя всегда тонула в грохоте бурных аплодисментов.

«Зрители боготворили ее, на руках носили… Она была человеком необыкновенно скромным, не было никакой звездности никогда. Она всегда говорила: „Я из простой семьи“. А людям казалось, что она до такой степени простая, как какая-то деревенская. А ведь она коренная москвичка. У нее был брат любимый, сестры, племянники, о которых она заботилась», — вспоминала Титова.

В последний раз Вера Васильева выходила на сцену 9 мая, вечер был посвящен Дню Победы и 100-леетию со дня рождения Анатолия Папанова. Она читала стихи. По словам коллеги, в последние годы врачи не рекомендовали Васильевой дальних перелетов и смены климата. Поэтому и лето 2023-го она проводила на даче в Подмосковье. Рядом, как и всегда, была Дарья Милославская, близкая подруга артистки, которую она считала дочерью. Женщины познакомились случайно — раз и на всю жизнь.

«Даша просто стала ее ангелом хранителем. Она очень хороший юрист, у нее свои юридическая компания, состоявшийся человек. Вера Кузьминична стала членом ее семьи. У Даши есть дочка, которая родилась уже, когда Даша ухаживала за Верой Кузьминичной. Она считает ее бабушкой», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Милославская, как рассказала Титова, посвятила очень много лет своей жизни народной артистке СССР. Даже дачу она купила специально для нее, когда врачи запретили совершать большие путешествия. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о названной дочери Веры Васильевой и наследственных перспективах: свое имущество знаменитость обещала именно ей.