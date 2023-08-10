«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о провале контрнаступления ВСУ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Кирби: время играет против украинского контрнаступления

«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о провале контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

США предоставили Украине все, что та просила, но боевики все равно не оправдали ожиданий.

Америка поставила Украине все, что та просила — от денег до оружия, но, тем не менее, контрнаступление идет слишком медленно, и это не устраивает Белый дом. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступил Джон Кирби — координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности.

«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского „списка покупок“. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — отметил он.

По его словам, боевики уже понимают, что время не на их стороне, потому что осенью применять дроны и ездить по местности на танках станет ощутимо сложнее. Кроме того, Вашингтон уже давно ждет от Киева хоть каки-нибудь заявлений о победах над армией РФ. Зеленский обещал — ВСУ выйдут к Азовскому морю и возьмут Крым. Но Украина с треском провалила все ожидания и обещания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление.

Тема:
Украинское контрнаступление
10 авг
Всех по очереди: на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации
10 авг
Признали наконец! Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление
10 авг
Самое жаркое место на фронте: что сейчас происходит на Времевском выступе
10 авг
Заградотряд ВСУ расстрелял своих же боевиков за отказ форсировать Днепр
10 авг
«Цифра продолжает расти»: ВСУ несут большие потери на ореховском направлении
10 авг
Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины
10 авг
«Ни одного шанса»: снайпер ВСУ рассказал правду о будущем Украины
10 авг
Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
10 авг
Рассеяли боевиков: десантники ВС РФ отразили атаку ВСУ около Клещеевки
10 авг
Били кассетными бомбами: очередной обстрел ДНР унес жизни пяти человек
+18° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
97.28
-0.12 107.16
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Мужчина купил вещи в ЦУМ по дешевке: разбирательства уже идут два года
23:44
Всех по очереди: на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации
23:28
Сына Михаила Ефремова выписали из больницы после падения с балкона
23:14
«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о провале контрнаступления ВСУ
22:58
Отец погибшей в Каменске-Уральском школьницы назвал причину ее смерти
22:42
Российским силам до Купянска остались считанные километры — Ганчев

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
«Я винил себя в этой катастрофе»: Родион Газманов о том, как пережил развод родителей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку