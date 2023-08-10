«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о провале контрнаступления ВСУ

Кирби: время играет против украинского контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP
США предоставили Украине все, что та просила, но боевики все равно не оправдали ожиданий.
Америка поставила Украине все, что та просила — от денег до оружия, но, тем не менее, контрнаступление идет слишком медленно, и это не устраивает Белый дом. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступил Джон Кирби — координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности.
«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского „списка покупок“. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — отметил он.
По его словам, боевики уже понимают, что время не на их стороне, потому что осенью применять дроны и ездить по местности на танках станет ощутимо сложнее. Кроме того, Вашингтон уже давно ждет от Киева хоть каки-нибудь заявлений о победах над армией РФ. Зеленский обещал — ВСУ выйдут к Азовскому морю и возьмут Крым. Но Украина с треском провалила все ожидания и обещания.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление.
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