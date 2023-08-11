Школьница вызвала переполох в Петербурге заявлением про Достоевского
Школьница заявила, что нашла в Петербурге дом Мармеладовых из книги Достоевского
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Что удалось обнаружить юной жительнице Москвы?
Настоящий переполох в научном сообществе Петербурга подняла обычная московская школьница. Девочка очень умна и увлекается чтением книг, да ни каких-нибудь, а романов Федора Достоевского.
Поэтому по приезду в Петербург она пошла по местам, которые Федор Михайлович описал в «Преступлении и наказании», и по пути нашла, похоже, больше, чем искала. Корреспондент «Известий» Василий Михеев все объяснит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественные классики обходят иностранцев и во взрослой литературе. Лидером ТОП-20 самых издаваемых авторов в России стал Достоевский — он сместил с первой строчки Стивена Кинга.
При этом Джоан Роулинг — больше не самый издаваемый детский автор в России. С первой строчки рейтинга ее вытеснили «наше все» в литературе для самых маленьких — Корней Чуковский и Александр Пушкин.
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