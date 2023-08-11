Реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы «Мста-Б» в Новоивановке и Новоселке.

Российская армия нанесла мощный удар в Донецкой народной республике в районе Пречистовки по пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки», — отметил военный.

Он также подчеркнул, что украинские боевики понесли значительные потери и отступили со своих позиций. Чехов сообщил, что артиллерия помогла передовым подразделениям отразить еще одну атаку в направлении Урожайного.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские бойцы военным штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ.