Российские бойцы военным штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

РИА Новости: Военные РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Российские бойцы военным штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ закрепились на стратегически важной точке.

Военные 5-й мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически необходимый пункт украинских боевиков у Марьинки в ДНР, а именно — Красногоровский ствол шахты «Трудовская». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военнослужащий с символичным позывным Шахтер.

«Был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола», — сообщил доброволец.

Он также отметил, что этот опорный пункт расположен в нескольких километрах севернее Марьинки. Благодаря героизму наших солдат, удалось закрепиться на очень важной точке.

Также боец подчеркнул, что артподготовка была необходима вблизи шахты, так как важно было подавить огневые точки противника. Благодаря этому штурмовым подразделениям удалось подойти достаточно безболезненно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по ВСУ на таможенном посту Нехотеевка.

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