«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни

В этом году у звезды юбилей — 50 лет назад она стала служить в театре и играть в кино.

После продолжительной борьбы с онкологией актриса Светлана Крючкова наконец-то начала появляться на крупных мероприятиях. Сейчас состояние звезды врачи оценивают как стабильное, поэтому она решила принять участие во Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах» в Кирове.

«У меня был довольно длительный период, когда я никуда не выезжала — Санкт-Петербург или Москва, в самом крайнем случае. Но продюсер Сергей Новожилов, который в марте приезжал на день памяти Анны Ахматовой, уговорил меня приехать в Киров. И я приехала сюда — сейчас расплачусь — после огромного перерыва», — цитирует знаменитость издание utro.ru.

На фото с мероприятия видно, как Крючкова машет публике рукой и посылает воздушные поцелуи. Можно отчетливо разглядеть, как на лице артистки ярко выражаются радость и умиление.

В этом году актриса, как отмечается, празднует круглую дату. Прошло уже 50 лет с тех пор, как она получила первые роли в кино и театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как эксцентричная выходка принесла роль Крючковой.