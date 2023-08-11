«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 112 0

Актриса Крючкова посетила фестиваль в Кирове после борьбы с онкологией

«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

В этом году у звезды юбилей — 50 лет назад она стала служить в театре и играть в кино.

После продолжительной борьбы с онкологией актриса Светлана Крючкова наконец-то начала появляться на крупных мероприятиях. Сейчас состояние звезды врачи оценивают как стабильное, поэтому она решила принять участие во Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах» в Кирове.

«У меня был довольно длительный период, когда я никуда не выезжала — Санкт-Петербург или Москва, в самом крайнем случае. Но продюсер Сергей Новожилов, который в марте приезжал на день памяти Анны Ахматовой, уговорил меня приехать в Киров. И я приехала сюда — сейчас расплачусь — после огромного перерыва», — цитирует знаменитость издание utro.ru.

На фото с мероприятия видно, как Крючкова машет публике рукой и посылает воздушные поцелуи. Можно отчетливо разглядеть, как на лице артистки ярко выражаются радость и умиление.

В этом году актриса, как отмечается, празднует круглую дату. Прошло уже 50 лет с тех пор, как она получила первые роли в кино и театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как эксцентричная выходка принесла роль Крючковой.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

12:28
Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным
12:25
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва ВСУ
12:13
Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
12:10
С протянутой рукой: запросы Байдена по Украине вызвали недовольство в США
12:02
«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни
11:56
«Были моменты»: ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Терпит убытки: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд
Новорожденный умер от тяжелых травм черепа и отравления в Ленобласти
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку