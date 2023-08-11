«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни
Актриса Крючкова посетила фестиваль в Кирове после борьбы с онкологией
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
В этом году у звезды юбилей — 50 лет назад она стала служить в театре и играть в кино.
После продолжительной борьбы с онкологией актриса Светлана Крючкова наконец-то начала появляться на крупных мероприятиях. Сейчас состояние звезды врачи оценивают как стабильное, поэтому она решила принять участие во Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах» в Кирове.
«У меня был довольно длительный период, когда я никуда не выезжала — Санкт-Петербург или Москва, в самом крайнем случае. Но продюсер Сергей Новожилов, который в марте приезжал на день памяти Анны Ахматовой, уговорил меня приехать в Киров. И я приехала сюда — сейчас расплачусь — после огромного перерыва», — цитирует знаменитость издание utro.ru.
На фото с мероприятия видно, как Крючкова машет публике рукой и посылает воздушные поцелуи. Можно отчетливо разглядеть, как на лице артистки ярко выражаются радость и умиление.
В этом году актриса, как отмечается, празднует круглую дату. Прошло уже 50 лет с тех пор, как она получила первые роли в кино и театре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как эксцентричная выходка принесла роль Крючковой.
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