«Дать зеленый свет»: в Германии предложили поставить Украине новые ракеты

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В Бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Их радиус действия, как отмечается, составляет 500 километров.

В немецком парламенте выступили за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в эфире местного телевидения заявила, что армия Германии обладает достаточным количеством подобного вооружения.

Она считает, что пришло время «дать зеленый свет» поставкам Киеву, который в них остро нуждается. Ранее немецкие СМИ сообщили, что администрация канцлера Олафа Шольца, который до сих пор отвергал вариант передачи Taurus ВСУ, запросила у Бундесвера сведения о количестве этих ракет на складах. Их радиус действия, напомним, составляет 500 километров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина до начала СВО получила оружие от 20 стран, включая членов НАТО.

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