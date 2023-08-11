«Виток тропической жары»: в Москве спрогнозировали температуру до +33 градусов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

В Москве на следующей неделе ожидается жара до +33 градусов

«Виток тропической жары»: в Москве спрогнозировали температуру до +33 градусов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Она, возможно, приблизится к рекордным показателям 1954 года.

Очередной «виток тропической жары» ожидается в Москве на следующей неделе, несмотря на прогнозируемые хмурые выходные, 12 и 13 августа. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К четвергу (17 августа. — Прим. ред.), когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30…+33, что на десять градусов выше климатической нормы», — уточнил синоптик.

По его словам, зной продержится всего пару дней, а затем отступит. Однако возможно, температура приблизится к рекордным показателям 1954 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители центральной части России до сих пор не могут отойти от жары, которая атаковала их на этой неделе. Но с ума погода сошла не только в Евразии.

Тема:
Погода
11 авг
«Все, мы отрезаны»: тайфун «Ханун» обрушился на Приморье
11 авг
Двоих детей затянуло в трубу потоком воды в Приморье
10 авг
Погодный апокалипсис: глобальное потепление все же наступило
10 авг
Кондиционер может привести к конъюнктивиту: клещи попадают в глаза
9 авг
Редкое явление: жители Челябинска и Екатеринбурга оказались во власти стихии
9 авг
Климатолог Кокорин заявил об учащении волн жары в Центральной России
8 авг
«На три-четыре часа»: в России могут ввести испанскую сиесту во время жары
8 авг
Вода повсюду: как Приморье справляется с сильнейшими ливнями
8 авг
О них не забыли: как животным в зоопарках помогают пережить жару
8 авг
Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

14:00
«Дать зеленый свет»: в Германии предложили дать Украине новые ракеты
13:53
«Виток тропической жары»: в Москве спрогнозировали температуру до +33 градусов
13:40
«Лает как собака»: Тодоренко показала младшего сына во всей красе
13:39
«Медленно, но неустанно»: Кулеба назвал главную проблему в контрнаступлении ВСУ
13:31
Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб в России
13:24
«Исчезнет безвозвратно»: Мария Захарова призывает защищать свой контент

Сейчас читают

Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
Прямая трансляция церемонии прощания с журналистом Леонидом Володарским
Терпит убытки: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку