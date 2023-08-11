В Херсонской области оценили сроки восстановления Чонгарского моста

Сальдо заявил, что на восстановление Чонгарского моста уйдет несколько месяцев
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Власти отмечают некоторые сложности технического плана при ремонте объекта.
Не менее двух-трех месяцев нужно, чтобы провести восстановительные работы на Чонгарском мосту. Об этом в эфире телеканала заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные — и военные специалисты, и гражданские — изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства», — уточнил он.
В начале августа ВСУ обстреляли британскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Кроме того, боевики ударили по мосту через пролив Тонкий, который соединяет город Геническ с Арбатской стрелкой. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, большую часть из них сбили системы ПВО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропускной пункт Джанкой временно был закрыт после атаки ВСУ на Чонгарский мост.
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