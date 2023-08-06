Работу пропускного пункта Джанкой приостановили после атаки ВСУ

Пропускной пункт Джанкой временно закрыт после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чонгарский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта Крыма.

«Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пропускные пункты Перекоп и Армянск продолжают работать в штатном режиме, при этом грузовики и фургоны направляются через Перекоп, а легковые автомобили и рейсовые автобусы — через Армянск. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли британскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Кроме того, боевики ударили по мосту через пролив Тонкий, который соединяет город Геническ с Арбатской стрелкой. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, большую часть из них сбили системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.