Не России: Кадыров рассказал, кому сейчас нужны переговоры по Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37 0

Кадыров: переговоры нужны проигрывающим, РФ же побеждает на всех фронтах

Не России: Кадыров рассказал, кому сейчас нужны переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Тема:
Спецоперация

Незалежная проваливает контрнаступление

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что переговоры с Украиной в данный момент бессмысленны. Незалежная проваливает контрнаступление, теряет свои позиции на фронте все чаще и чаще. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Зачем нужны переговоры? Надо добить и все!», — высказал глава Чечни свою позицию.

Российская Федерация активно побеждает на фронте, у нее огромное преимущество перед Украиной. Обычно, по словам Кадырова, мирные переговоры нужны только тем, кто находится в бедственном положении. Россия к этому совершенно никак не относится.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как бойцы «Ахмата» громят ВСУ.

Тема:
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