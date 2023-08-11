Не России: Кадыров рассказал, кому сейчас нужны переговоры по Украине

Кадыров: переговоры нужны проигрывающим, РФ же побеждает на всех фронтах
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
Незалежная проваливает контрнаступление
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что переговоры с Украиной в данный момент бессмысленны. Незалежная проваливает контрнаступление, теряет свои позиции на фронте все чаще и чаще. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Зачем нужны переговоры? Надо добить и все!», — высказал глава Чечни свою позицию.
Российская Федерация активно побеждает на фронте, у нее огромное преимущество перед Украиной. Обычно, по словам Кадырова, мирные переговоры нужны только тем, кто находится в бедственном положении. Россия к этому совершенно никак не относится.
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