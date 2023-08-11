Бойцы «Ахмата» громят ВСУ — эксклюзивные кадры с передовой

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 70 0

Появились кадры работы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Чеченское подразделение успешно отстаивает свои позиции и противостоит ВСУ. Но кто им помогает?

В зоне СВО снова ожесточенные бои. Сайту 5-tv.ru удалось получить кадры, как бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» защищают интересы России на спецоперации.

На видеороликах видно, как чеченские солдаты заняли выгодную позицию в некогда жилом доме. Оттуда «Ахмат» успешно уничтожил террористов ВСУ под радостные лозунги.

Судя по видеороликам, плечом к плечу с бойцами сражались бойцы ВС РФ, которые вместе отстаивали позиции. А прикрывал солдат танк, который успешно помогал обстреливать врага.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область.

Тема:
Спецоперация
11 авг
«Они не в состоянии»: Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
11 авг
«Ждал нас»: ВСУ пожаловались на маневр российской армии в Запорожье
11 авг
В Херсонской области оценили сроки восстановления Чонгарского моста
11 авг
Сальдо заявил о невозможности восстановления Каховской ГЭС в ближайшее время
11 авг
«С нас хватит»: Зеленского предупредили о расколе в рядах ВСУ
11 авг
В Швеции назвали имя человека, который может уничтожить НАТО
11 авг
«Дать зеленый свет»: в Германии предложили поставить Украине новые ракеты
11 авг
«Медленно, но неустанно»: Кулеба назвал главную проблему в контрнаступлении ВСУ
11 авг
В Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
11 авг
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва ВСУ
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

18:34
Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа
18:21
Раздел питомцев: кому по суду достаются животные при разводе
18:20
Мирошниченко, Васильева, Борисова и Джимбинова: какие трагедии произошли в их судьбах
18:07
Народного артиста РФ Игоря Ясуловича выписали из больницы
17:57
В МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере
17:50
Директора фирмы после взрыва в Сергиевом Посаде просят арестовать

Сейчас читают

Есть сложности с речью: Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«По-другому живут»: как изменились герои в адаптации «Постучись в мою дверь»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку