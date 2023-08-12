Посольство РФ: все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Трансфер детей обеспечивали сотрудники генерального консульства.

Посольство РФ: все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Peter Steffen

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Все дети, которые оказались в сложной ситуации в Турции из-за недобросовестных действий турагентства, наконец вернулись домой, в Россию. Об этом сообщило РИА Новости посольство РФ в Анкаре.

«С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург», — заявил сотрудник посольства.

Он подчеркнул, что это были последние дети, которых выселили из отеля. Трансфер несовершеннолетних подростков обеспечивал ряд сотрудников генерального консульства, они во всем помогали детям — и в регистрации на рейс самолета, и в размещении на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России обсудили меры безопасности в сфере детского отдыха.

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