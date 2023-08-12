Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород в Кабардино-Балкарии

Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием «Судейские ночевки» в Кабардино-Балкарии. По данным 5-tv.ru, всего в составе группы было трое петербуржцев. Двое пострадавших находятся в шоковом состоянии. Предварительно, группа не была официально зарегистрирована на восхождение.

На странице в социальной сети одного из пострадавших написано:

«Собрал рюкзак, технику, уезжаю завтра в Безенги… Поднимемся на 3600-4000 метров, там хоть не так жарко будет, как сегодня у нас...».

Компания из Северной столицы планировала днем заниматься восхождением, а ночью снимать природные ландшафты.

Также есть информация о второй группе профессиональных альпинистов в составе шести человек. Пятеро из них получили ранения.

ЧП произошло в райне села Безенги Черекского района после двух часов ночи, когда группы остановились на привал. На место происшествия уже прибыли спасатели и приступили к эвакуации. Не исключено, что будет привлечен вертолет Ми-8.