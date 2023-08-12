Прямая трансляция церемонии прощания с Верой Васильевой в театре Сатиры

В 11:00 в Москве началось прощание с народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии Верой Васильевой. Гражданская панихида проходит в театре Сатиры, в котором женщина прослужила с 1948 года — 75 лет.

Сразу после, в 14:30, в Храме Христа Спасителя, состоится отпевание и после этого захоронение. Затем гроб с телом Васильевой отвезут на Новодевичьем кладбище, где пройдут похороны.

О смерти Веры Васильевой стало известно 9 августа. Ее крестница Дарья Милославская сообщила, что последние дни артистка проводила время с близкими на подмосковной даче. Ночью Васильевой стало резко плохо. Милославская считает, что причиной ухудшения самочувствия стала установившаяся в Москве жара, которая в итоге и привела к скоропостижной смерти актрисы.

Несмотря на то, что Васильева прожила в браке с Владимиром Ушаковым более 50 лет, в этом союзе так и не появилось детей. Официальных наследников у народной артистки СССР нет. Только после смерти возлюбленного, женщина узнала из медицинской карты, что он не мог иметь детей. При жизни актриса заявляла, что все свое роскошное имущество отдаст Милославской, которую считает родной дочерью.

Вера Васильева была удостоена многих почетных наград, среди них — Сталинская премия, орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. За всю карьеру артистка снялась в более чем 30 проектах. Также он она исполняла эпизодические роли в сериалах и озвучивала героев мультфильмов.

Ранее 5-tv.ru вспомнил культовые роли Веры Васильевой, принесшие ей всенародную славу и зрительскую любовь.