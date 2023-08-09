Культовые роли Веры Васильевой

Народной артистке СССР и лауреату Сталинской премии было 97 лет.

Вера Васильева родилась в бедной семье шофера и домохозяйки. Несмотря на то, что Васильевы жили в Москве на Чистых прудах, жизнь у них была полуголодной. В коммуналке, где росла будущая актриса, сновали мыши. Мечта стать актрисой и вырваться из нищеты возникла у девочки после посещения «Царской невесты» в Большом театре.

Повзрослев, Васильева поступила в театральное училище, снялась более чем в 70 фильмах и стала лауреаткой Сталинской премии I и II степени. Сегодня творчество актрисы хорошо знакомо нескольким поколениям зрителей. О кончине Веры Васильевой сообщили в Московском академическом театре сатиры, в котором она прослужила с 1948 года.

Коллеги и поклонники Веры Васильевой пишут соболезнования родным артистки. 5-tv.ru вспоминает культовые роли звезды.

«Сказание о земле Сибирской»

Картина «Сказание о земле Сибирской» была не первой работой в кино для Веры Васильевой. До этого она исполняла эпизодические роли и была неизвестной никому актрисой. История про музыканта, потерявшего способность играть на инструменте, стала для Васильевой пропуском в большое кино.

Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской», реж. Иван Пырьев, 1947 год, «Кинопоиск»

Картина «Сказание о земле Сибирской» имела оглушительный успех. С окончания Великой Отечественной войны прошло два года. Зритель изголодался по простым и добрым историям. Особенно тепло «Сказание» приняли советские власти. Авторам фильма вручили Сталинские премии I степени. Васильева получила баснословную по тем временам сумму в 100 тысяч рублей.

«Чук и Гек»

Картина «Чук и Гек» длится менее часа, но именно она вписала имя Веры Васильевой в список культовых советских актрис. Короткометражка основана на рассказе Аркадия Гайдара «Телеграмма», рассказывающем о юных москвичах Чуке и Геке, под Новый год отправившихся к отцу-геологу в Тайгу.

Кадр из фильма «Чук и Гек», реж. Иван Лукинский, 1953 год, «Кинопоиск»

Вера Васильева сыграла в фильме мать главных героев. Зрители высоко оценили артистизм актрисы. Несмотря на то, что фильм снимали в тяжелое послевоенное время, Васильевой, заставшей голод и лишение военной эпохи, удалось перевоплотиться в добрую и душевную женщину. Картину тепло приняли зрители, и она стала классикой советского кинематографа. А также удостоилась премии Венецианского фестиваля детских фильмов.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Телеспектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» занимает особенное место в творчестве Веры Васильевой. Его более десяти лет ставили на сцене Театра сатиры. В какой-то момент он стал своего рода его легендой. Актеров старались не менять, чтобы не вызвать недовольства зрителей.

Кадр из телеспектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», РИА Новости / Рыбаков

Телеверсию спектакля записали в 1974-м. В ней принял участие весь «золотой» состав постановки. На сцене выступали Александр Ширвиндт в образе графа Альмавива, Андрей Миронов отыгрывал Фигаро, а Вера Васильева исполняла роль жены графа. Для последней этот спектакль стал не только одной и самых известных работ в кино, но и поводом для траура. Андрей Миронов, играя Фигаро, упал в обморок. Через два дня он умер от инсульта.

«Женатый холостяк»

В 1982-м на экраны вышла комедийная мелодрама «Женатый холостяк», в которой Вера Васильева сыграла мать главной героини. Экранной дочерью артистки стала Лариса Удовиченко. Героиня последней по сюжету переживает кризис в отношениях с мужем, которого еще ни разу не видели ее родители. Женщина боится ехать к родителям с грустной новостью, поэтому предлагает случайному знакомому сыграть ее супруга.

Кадр из фильма «Женатый холостяк», реж. Владимир Роговой, 1982 год, Кино-театр.ру

Как это часто случается с возрастными актрисами, Вера Васильева не избежала ролей матерей и бабушек. Однако звезде советского кинематографа удалось не растерять артистизм. Она лучшим образом отыграла немолодую женщину, пекущуюся о счастье своих дочери и внука. Зритель полюбил картину «Женатый холостяк» за легкий юмор и доброту.

«Выйти замуж за капитана»

Актриса Вера Васильевна застала Великую Отечественную войну, оттепель и перестройку. Пик популярности звезды пришелся на 70-е, но даже после этого артистка не покинула зрителя. В какой-то момент ей стали доставаться роли возрастных героинь, когда главные роли исполняли восходящие звезды. Так было с фильмом «Выйти замуж за капитана», где Васильева сыграла экранную мать восходящей актрисы Веры Глаголевой. Второй картина принесла широкую известность.

Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана», реж. Виталий Мельников, 1985 год, «Кинопоиск»

Кроме Глаголевой в «Выйти замуж за капитана» сыграли Николай Рыбников, Светлана Крючкова и Федор Одиноков. Картина была тепло принята зрителями благодаря романтичной атмосфере и трогательному сюжету. Для Васильевой лента стала одной из самых ярких работ в кинематографе.