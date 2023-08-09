Культовые роли Веры Васильевой

Умерла легенда театра Сатиры Вера Васильева
Фото, видео: globallookpress.com © Anatoly Lomokhov; Личный архив В .Васильевой; Кадр из фильма "Близнецы" 1945г.; Кадр из фильма "Сказание о земле сибирской" 1947г.; Личный архив В. Васильевой; Кадр из фильма "Чук и Гек" 1953г.; Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ТАСС / Бобылев Сергей
Народной артистке СССР и лауреату Сталинской премии было 97 лет.
Вера Васильева родилась в бедной семье шофера и домохозяйки. Несмотря на то, что Васильевы жили в Москве на Чистых прудах, жизнь у них была полуголодной. В коммуналке, где росла будущая актриса, сновали мыши. Мечта стать актрисой и вырваться из нищеты возникла у девочки после посещения «Царской невесты» в Большом театре.
Повзрослев, Васильева поступила в театральное училище, снялась более чем в 70 фильмах и стала лауреаткой Сталинской премии I и II степени. Сегодня творчество актрисы хорошо знакомо нескольким поколениям зрителей. О кончине Веры Васильевой сообщили в Московском академическом театре сатиры, в котором она прослужила с 1948 года.
Коллеги и поклонники Веры Васильевой пишут соболезнования родным артистки. 5-tv.ru вспоминает культовые роли звезды.
«Сказание о земле Сибирской»
Картина «Сказание о земле Сибирской» была не первой работой в кино для Веры Васильевой. До этого она исполняла эпизодические роли и была неизвестной никому актрисой. История про музыканта, потерявшего способность играть на инструменте, стала для Васильевой пропуском в большое кино.
Картина «Сказание о земле Сибирской» имела оглушительный успех. С окончания Великой Отечественной войны прошло два года. Зритель изголодался по простым и добрым историям. Особенно тепло «Сказание» приняли советские власти. Авторам фильма вручили Сталинские премии I степени. Васильева получила баснословную по тем временам сумму в 100 тысяч рублей.
«Чук и Гек»
Картина «Чук и Гек» длится менее часа, но именно она вписала имя Веры Васильевой в список культовых советских актрис. Короткометражка основана на рассказе Аркадия Гайдара «Телеграмма», рассказывающем о юных москвичах Чуке и Геке, под Новый год отправившихся к отцу-геологу в Тайгу.
Вера Васильева сыграла в фильме мать главных героев. Зрители высоко оценили артистизм актрисы. Несмотря на то, что фильм снимали в тяжелое послевоенное время, Васильевой, заставшей голод и лишение военной эпохи, удалось перевоплотиться в добрую и душевную женщину. Картину тепло приняли зрители, и она стала классикой советского кинематографа. А также удостоилась премии Венецианского фестиваля детских фильмов.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
Телеспектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» занимает особенное место в творчестве Веры Васильевой. Его более десяти лет ставили на сцене Театра сатиры. В какой-то момент он стал своего рода его легендой. Актеров старались не менять, чтобы не вызвать недовольства зрителей.
Телеверсию спектакля записали в 1974-м. В ней принял участие весь «золотой» состав постановки. На сцене выступали Александр Ширвиндт в образе графа Альмавива, Андрей Миронов отыгрывал Фигаро, а Вера Васильева исполняла роль жены графа. Для последней этот спектакль стал не только одной и самых известных работ в кино, но и поводом для траура. Андрей Миронов, играя Фигаро, упал в обморок. Через два дня он умер от инсульта.
«Женатый холостяк»
В 1982-м на экраны вышла комедийная мелодрама «Женатый холостяк», в которой Вера Васильева сыграла мать главной героини. Экранной дочерью артистки стала Лариса Удовиченко. Героиня последней по сюжету переживает кризис в отношениях с мужем, которого еще ни разу не видели ее родители. Женщина боится ехать к родителям с грустной новостью, поэтому предлагает случайному знакомому сыграть ее супруга.
Как это часто случается с возрастными актрисами, Вера Васильева не избежала ролей матерей и бабушек. Однако звезде советского кинематографа удалось не растерять артистизм. Она лучшим образом отыграла немолодую женщину, пекущуюся о счастье своих дочери и внука. Зритель полюбил картину «Женатый холостяк» за легкий юмор и доброту.
«Выйти замуж за капитана»
Актриса Вера Васильевна застала Великую Отечественную войну, оттепель и перестройку. Пик популярности звезды пришелся на 70-е, но даже после этого артистка не покинула зрителя. В какой-то момент ей стали доставаться роли возрастных героинь, когда главные роли исполняли восходящие звезды. Так было с фильмом «Выйти замуж за капитана», где Васильева сыграла экранную мать восходящей актрисы Веры Глаголевой. Второй картина принесла широкую известность.
Кроме Глаголевой в «Выйти замуж за капитана» сыграли Николай Рыбников, Светлана Крючкова и Федор Одиноков. Картина была тепло принята зрителями благодаря романтичной атмосфере и трогательному сюжету. Для Васильевой лента стала одной из самых ярких работ в кинематографе.
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