Тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве

Актриса и переводчик Белла Ко умерла на 55-м году жизни в собственной квартире в Москве. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — рассказал собеседник ИА «Регнум».

Белла Ко родилась в 1969 году и окончила Лениградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. На ее счету более 20 ролей в российских сериалах, в частности — «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский».

Но наибольшую популярность ей принесла работа в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом говорит мама Энди в «Истории игрушек — 2», а также герои «Тарзан 2: начало легенды», «У холмов есть глаза», «Враг государства № 1».

Голос Беллы звучит популярном шутере от третьего лица The last of us, а также в компьютерных играх — Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo.

Информации о дате прощания и похорон не поступало.