«Рано или поздно»: Белоруссия надеется на возобновление переговоров по Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление диалога между Россией и Украиной

«Рано или поздно»: Белоруссия надеется на возобновление переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Тема:
Спецоперация

Минск заявил о готовности принять у себя представителей Москвы и Киева.

Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Белоруссия видит себя частью этого переговорного процесса, ведь украинский конфликт затрагивает республику. Минск всегда готов принять у себя представителей России и Незалежной для проведения диалога.

«Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития на Украине», — сказал он.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о неготовности Запада к серьезным переговорам по Украине. Грядущий саммит в Швейцарии дипломат назвал обычными «посиделками».

Тема:
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