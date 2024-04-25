Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение собственного же дела

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Блогер Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение собственного же дела

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скандальный блогер все равно была оштрафована за дискредитацию ВС РФ.

Блогер Анастасия Ивлеева пропустила заседание суда, где рассматривался составленный против нее административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России.

Отсутствие на заседании блогеру не помогло, она все равно была оштрафована на 50 тысяч рублей.

В середине апреля в отношении Ивлеевой составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

По информации источника 5-tv.ru, поводом стали посты блогера в одной из соцсетей, где она демонстрировала свою позицию против спецоперации на Украине. В суде сегодня адвокат заявил, что речь шла о публикациях двухлетней давности.

Подобный шлейф из неудач преследует Ивлееву со скандала, связанным с «головой вечеринкой» в конце прошлого года. Под удар попали и другие участники мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что возможная причина составления протокола — деятельность блогера в социальных сетях.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
В МИД России прокомментировали слухи о запрете на консульские услуги за границей
12:54
«Режим Санду»: Захарова отреагировала на задержание молдавских оппозиционеров в Кишиневе
12:53
Россия направила ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
12:46
Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение собственного же дела
12:19
«Он был самым красивым»: как сейчас выглядит тяжелобольной Ален Делон
12:13
«Базовые права»: в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка

Сейчас читают

Емкости с нефтепродуктами загорелись в Омске
Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024
В погоне за выходными: в чем «коварство» отпуска на майские праздники
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео