Киеву будет трудно остановить дальнейшее развитие событий в зоне СВО, особенно в условиях дефицита боевиков.

Прорыв Вооруженных сил России в районе села Очеретино в ДНР может вызвать эффект домино и обрушить оборону армии Украины. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, солдат», — отмечается в статье.

Последняя брешь в обороне украинских войск находится в районе Очеретино. Успехи армии РФ на этом участке может спровоцировать эффект домино и еще больше поспособствовать развитию наступления, Киеву будет очень проблематично остановить это.

В материале также отмечается, что ситуация в Очеретино складывается для ВСУ «самым драматическим образом», ведь боевики бегут или сдают в плен. Причем резервов у украинских войск в виде личного состава нет.

Накануне, 5 апреля, Минобороны сообщило о том, что войска России полностью освободили Очеретино в ДНР. Наши бойцы также улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское. Были также отражены восемь контратак ВСУ в шести районах ДНР, противник потерял до 380 боевиков и еще один танк Abrams.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы участвующим в СВО частям и соединениям. Министр поздравил с освобождением от ВСУ населенного пункта Очеретино в ДНР командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады. Бойцы показали мужество, героизм и самоотверженность.

Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса попросили Москву оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.