«Он не в больнице»: в Росгосцирке рассказали о самочувствии Андрея Николаева

Ряд СМИ сообщили об экстренной госпитализации легендарного «клоуна Андрюши».

Артист цирка Андрей Николаев, об экстренной госпитализации которого ранее сообщил ряд СМИ, находится дома. Об этом 5-tv.ru сообщили в Росгосцирке.

«Он сказал, что чувствует себя не очень, но разговаривать об этом не намерен. Не очень хочет», — рассказала руководитель пресс-службы организации Татьяна Соломина.

Она подчеркнула, что сейчас Николаев находится дома. Об этом сообщил он сам. В то же время от учеников артиста известно, что недавно он все же попадал в больницу с повышенным давлением.

«Это было на прошлой неделе и связано с плохой переносимостью жары. Его подлечили и отпустили домой. О диагнозе он не говорит», — отметила Соломина.

При этом есть основания полагать, что с артистом все относительно хорошо, добавила представитель Росгосцирка. Она пояснила, что ранее в этот день Николаев прислал документы, необходимые для присуждения премии «Артист», которые ранее у него запрашивал профком Росгосцирка.

Ранее в этот день ряд СМИ сообщили, что 85-летний Андрей Николаев, легенда советского цирка, известный как «клоун Андрюша», экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи на фоне коронавируса.

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