Есть сложности с речью: Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП

Звезда пообещала фанатам, что в скором времени представит свою версию событий.

Певица Лада Дэнс впервые вышла на связь с поклонниками в социальных сетях после страшной аварии. Звезда рассказала о своем состоянии и поблагодарила фанатов за поддержку.

«Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», — написала знаменитость.

Она пообещала как можно скорее самостоятельно рассказать о том, что с ней происходит, поскольку в прессе сейчас тиражируется множество фейковой информации.

Представитель звезды Сергей Пудовкин заявил, что она через несколько дней сможет записать видео. Сейчас ей этого не позволяют сделать «косметические проблемы».

«Видео будет записано через несколько дней, сейчас есть косметические проблемы, которые мешают сделать видеообращение. Есть сложности с речью, но Лада идет на поправку», — заявил он 5-tv.ru.

Менеджер также отметил, что врачи прикладывают все усилия для того, чтобы убрать с лица Дэнс косметические последствия аварии. Подписчики же пожелали Дэнс выздоровления, выразив надежду на ее скорое возвращение на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились первые фото Лады Дэнс из больницы.