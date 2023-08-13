В США признали эффективность российских Су-57 в зоне СВО на Украине

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Military Watch: Су-57 доказали свою эффективность в зоне СВО на Украине

В США признали эффективность российских Су-57 в зоне СВО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Истребители постоянно получают обновления бортовых систем.

Российские истребители Су-57 доказали свою эффективность в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Соответствующую новость опубликовало американское издание Military Watch.

«Он (истребитель. — Прим. ред.) прошел обширные боевые испытания. Его использовали, в том числе, для различных сложных миссий, среди которых воздушно-десантные операции, воздушные бои и подавление ПВО противника», — отмечают СМИ.

По данным издания, в настоящее время в эксплуатации находится десять самолетов. Однако в планах России серьезно нарастить производство истребителей уже в 2023 году. Ожидается, что к 2028 году на вооружении РФ будет 76 подобных военных самолетов. Также авторы материала выделили постоянное обновление бортовых систем. Совсем недавно Су-57 получили новый комплекс радиосвязи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию систем наведения в Сирии. Бортовые комплексы обороны отработали в штатном режиме.

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