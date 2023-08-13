«Возникнет раскол»: Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 287 0

Экс-министр Милованов предрек Украине раскол с Польшей из-за напряжения

«Возникнет раскол»: Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski

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Напряжение между странами нарастает все сильнее. Но в чем причина?

Бывший министр по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сулит, что в скором времени Польша отвернется от Киева из-за серьезного напряжения, которое нарастает между государствами. Об этом пишет The Washington Post.

«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение. И я думаю, что ошибки могут быть допущены, и если они будут допущены, между Польшей и Украиной возникнет раскол», — цитирует СМИ Милованова.

В издании уточняется, что Польша является наиболее активным сторонником Киева с точки зрения военной, экономической помощи, а также публичных мероприятий и приема украинских беженцев.

Прежде польский политолог Ян Матковский заявлял, что Киев ведет себя по-хамски с Варшавой.

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К слову, напряжение между странами впредь удавалось сдерживать даже тогда, когда украинская ракета по ошибке прилетела на территорию союзника и лишила жизни двух поляков.

Но сейчас все изменилось, отношения становятся все хуже, это обусловлено истощением, усталостью от украинского конфликта и последствий киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швеции назвали имя человека, который может уничтожить НАТО.

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