В Швеции назвали имя человека, который может уничтожить НАТО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 855 0

Шведский дипломат Ослунд: Дональд Трамп развалит НАТО, если его переизберут

В Швеции назвали имя человека, который может уничтожить НАТО

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Тема:
Выборы президента США 2024 Спецоперация

Кто же имеет влияние такого уровня?

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд предположил, в каком случае НАТО может прекратить свое существование. Об этом он высказался в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву, опубликованному на YouTube.

Ослунд отметил, что бывший глава США Дональд Трамп за свой президентский срок не вел политику против действий российского лидера Владимира Путина. По его мнению, политик работает на российского лидера.

Дипломат считает, что Трамп почти прекратил деятельность НАТО и хотел вывести США из альянса.

«Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут», — считает дипломат.

Также, по мнению экономиста, бывший президент США — это угроза для всей западной безопасности. Многие страны, включая государства Прибалтики, Польши заявляют, что американское правительство всегда на их стороне вне зависимости от руководства в Вашингтоне. Однако это не соответствует действительности, заключил Ослунд.

Прежде Трамп заявлял, что закончит конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на выборах. Он уточнил, что для этого ему нужна будет встреча с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

О специальной военной операции (СВО) стало известно 24 февраля 2022 года. О ней объявил российский президент Владимир Путин. Тогда киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Украинские власти не пошли навстречу для того, чтобы решить конфликт мирным путем, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп уверен, что Джо Байден сошел с ума.

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