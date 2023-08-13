Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 976 0

Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союз Лидия Остринская

Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56

Фото: Кадр из сериала «Время собирать камни», 1993г.

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Коллеги по творческому цеху ошеломлены столь печальной новостью.

Скончалась советская актриса театра и кино Лидия Остринская. Женщина умерла на 57-м году жизни, сообщается в пресс-службе Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой.

«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги», — заявили в театре.

Известно, что в последние годы у звезды таких картин, как «Король Данило» и «Секонд хенд» были серьезные проблемы со здоровьем. Но об этом она никому не говорила подробно. Так же, как и о личной жизни. Звезду считали по-настоящему скрытным человеком. Кроме карьеры ничего не выставляла напоказ.

Церемония прощания с Остринской состоится 15 августа в фойе театра. Коллеги по творческому цеху ошеломлены столь печальной новостью.

Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. После того как девушка окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, она приняла участие в десятках постановок на сцене театра, а также в съемках многих фильмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве.

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