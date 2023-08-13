Тело мужчины неизвестной давности с отрезанным ухом нашли в Ленобласти

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 985 0

Кто поиздевался над несчастным перед смертью?

Тело мужчины неизвестной давности с отрезанным ухом нашли в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth

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Тело со множественными гематомами на теле и отрезанным левом ухом нашли в Ленобласти в деревне Низино.

Как стало известно 5-tv.ru, в правоохранительные органы поступило сообщение от матери погибшего. Она заявила, что обнаружила сына мертвым. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции нашли труп 40-летнего мужчины. Его тело было изранено множественными гематомами неизвестной давности.

В ходе проверки были изъяты следы рук, биоматериалы и бутылки. На данный момент тело направлено в морг для установления причины смерти, а все материалы переданы следователю.

Ранее 5-tv.ru писал, что известны жуткие детали гибели туриста в Кабардино-Балкарии.

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