Названа наиболее вероятная причина пожара на складе в Раменском — видео

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 042 0

Пожар на складе в Раменском мог произойти из-за сварочных работ

Фото, видео: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc; Новости Москвы / moscowmap; Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Площадь возгорания на момент прибытия МЧС составила 1800 квадратных метров.

Названа наиболее вероятная причина пожара на складе в Раменском. Как отметили в прокуратуре Московской области, речь идет, скорее всего, о нарушении противопожарных требований при производстве сварочных работ.

На месте все еще работают экстренные службы. В МЧС и прокуратуре представили кадры с места событий.

«Сегодня, около 12:00 произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса, расположенного в Раменском городском округе. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров», — отмечалось в сообщении.

О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с полыхающих Гавайев. Огонь уже практически уничтожил популярный курорт Лахайна.

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