Вторая жертва пластики? Виктория Боня предстала перед камерами с «разными» грудями

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Виктория Боня предстала перед камерами с разными грудями

Вторая жертва пластики? Виктория Боня предстала перед камерами с «разными» грудями

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

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Сама знаменитость об операциях на бюсте не рассказывала.

В сети обсуждают недавнее фото телеведущей и блогера Виктории Бони, на которой у нее разные груди. Снимок размещен в Telegram-канале «Немалахов»

Ведущая предстала перед камерами в шелковом платье-комбинации глубокого оливкового цвета. Не будем спорить, что цвет выигрышно подчеркнул цвет глаз Виктории и ее загорелое тело, однако фасон, кажется, предательски оголил небольшую проблемку. На снимке отчетливо видно, что у Бони разные груди — одна выше, другая ниже, да и по размеру они отличаются.

«Боне пришили разные сиси», — подписана публикация.

Блогер не распространялась о том, что ложилась под нож хирурга для моделирования бюста, однако по информации ряда СМИ, о вмешательстве говорить можно. Вывод о пластике можно сделать и при сравнении со старыми фото, на них у Бони грудь размера на два поменьше.

Сейчас знаменитость живет с дочкой Анджелиной в Монако и, в целом, ничего против бьюти-процедур не имеет. Недавно она рассказала, что решила избавиться от провисаний у губ и сделала скулы. Омолодиться Боня пытается разными способами, в том числе и нетрадиционными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прокуратура проверяет Викторию Боню на пропаганду наркотиков.

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