Прокуратура проверяет Викторию Боню на пропаганду наркотиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Знаменитость поддерживает связь с шаманами, а также пьет волшебные напитки и советует их своим подписчикам.

Прокуратура проверяет Викторию Боню на пропаганду наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогера и модель Викторию Боню проверят на пропаганду наркотиков. Прокуратура Москвы уже начала процедуру. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В соцсетях она постоянно призывает пользователей употреблять один из галлюциногенных препаратов», — написала общественный деятель.

Виктория Боня прославилась в России как участница проекта «Дом-2» и телеведущая. Позже она перебралась в социальные сети и продолжает активно развивать блог. Проживает звезда сейчас с дочкой в Монако. Боня увлекается нетрадиционной медициной — поддерживает связь с шаманами и нередко прибегает в странным процедурам.

Известно также, то женщина пьет волшебный напиток «аяуаску» (мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России — Прим. ред.) для красоты и молодости и советует его своим подписчикам. Возможно, именно о нем и идет речь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Виктории Боне за шаманские обряды с «веществами».

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