Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла

Женщина была уважаемой артисткой, обожающей сцену. Что же с ней произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim
Актриса и оперная певица из Швеции Берит Линдхольм скончалась на 89-м году жизни. Об этом рассказало издание Opera Magazine на своей странице в социальной сети X (Прим.ред. — бывшая Twitter).
«Поступили печальные новости о смерти шведского драматического сопрано Берит Линдхольм, она умерла утром в возрасте 88 лет», — написало издание.
Большинство поклонников певицы знают ее по роли в оперной пьесе «Валькирия» немецкого композитора Рихарда Вагнера. В ней артистка играла роль Брунгильды. Но, естественно, это не единственный образ, который певица воплотила на сцене. В других операх она исполняла партии Аиды, Тоски, Электры, Саломеи и Леоноры.
Линдхольм родилась в Стокгольме, в 1934 году. А в 29 лет она окончила Шведскую королевскую академию музыки и затем состоялся ее дебют на сцене.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла одна из самых скрытых актрис Советского Союза.
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