Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова

В возрасте 60 лет скончалась Ирина Гуненкова — бывшая жена актера Александра Домогарова, с которой он прожил в браке 12 лет. За это время у них появился сын Александр. Последние годы своей жизни женщина боролась с онкологическим заболеванием, передает издание StarHit.

Когда стал известен страшный диагноз, Домогаров нашел лучших врачей. Но даже они не смогли спасти ее. Последние месяцы жизни Гуненкова провела дома в окружении близких на паллиативном лечении.

Несмотря на развод, Домогаров сохранил с Ириной близкие отношения. СМИ сообщают, что она была первой, кому звонил актер, чтобы поделиться важными новостями или посоветоваться по тем или иным вопросам.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 55-м году жизни в собственной квартире в Москве умерла актриса Белла Ко. Последние годы жизни она боролась с онкологией.