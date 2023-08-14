Шестеро россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Девушек заставляли заниматься проституцией в Королевстве Бахрейн.

Шестеро россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних в секс-рабство

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в торговле людьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что они заманивали несовершеннолетних девушек в Королевство Бахрейн, отбирали у них паспорта, били, накачивали наркотиками и продавали в сексуальное рабство. За каждую из них выручали от семи тысяч долларов до четырнадцати тысяч долларов.

«Девушки оказывали интимные услуги сирийцам и арабам — выходцам из Саудовской Аравии, а также рядовым и офицерам 5-го флота ВМС США, чья военная база расположена в Бахрейне. Большую часть секс-рабынь сутенерши набирали в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане», — говорится в статье.

По данным СМИ, как минимум одна девушка скончалась в результате избиения. Ее тело закопали прямо в пустыне.

При задержании у главы преступной группировки обнаружили заграничные паспорта, наличные в долларах и евро. Также она строила виллу, где собиралась «обкатывать молодых девушек перед отправкой за границу».

Возбуждено уголовное дело. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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