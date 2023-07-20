Спланированное убийство: дело о взрыве газа в подмосковном Ступино раскрыто

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Рита Миронова
Рита Миронова 223 0

СК РФ: Взрыв газа в многоэтажке в Ступино оказался спланированным убийством

Спланированное убийство: дело о взрыве газа в подмосковном Ступино раскрыто

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Мощный взрыв в жилой пятиэтажке Подмосковья разрушил несколько этажей и унес жизни шести человек, трое из которых — дети.

Житель подмосковного Ступино, обвиняемый в убийстве шести человек в результата умышленного бытового взрыва, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что к взрыву газа в жилом доме причастен его же житель. 11 Обвиняемый хотел убить жену из-за частых скандалов: заткнул вентиляцию одеялом, а на следующее утро, 11 апреля 2022 года, открыл все газовые конфорки. Сам, не думая о своих или соседских детях, спрятался в туалете, откуда завершил свой преступный умысел.

Мощный взрыв в жилой пятиэтажке разрушил ее практически полностью: от верхних этажей почти ничего не осталось, лицевая часть здания на четвертом и пятом этажах четвертого подъезда полностью разрушились.

Погибло шесть человек, в том числе супруга и двое детей обвиняемого. Причиненный жильцам дома ущерб составил 588 миллионов рублей. Следствие тщательно вело расследование: проведено более 300 допросов, множество осмотров и около 40 экспертиз. Сложность заключалась в версиях обвиняемого.

«Обвиняемый на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения», — рассказали в ведомстве.

Сейчас злоумышленнику вменяют несколько уголовных дел: совершение общеопасным способом убийства шести человек, покушение на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Окончательное наказание назначит суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что местная жительница рассказала о взрыве газа в подмосковном Ступино. 

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