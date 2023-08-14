Доллар превысил 100 рублей впервые с марта прошлого года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

А что с евро и юанем?

Доллар превысил 100 рублей впервые с марта прошлого года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Доллар превысил 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 23 марта 2022 года, следует из данных площадки.

Так, к 09:10 по московскому времени валюта поднялась на 72 копейки, до 100,15 рубля.

Тем временем, евро подорожал на 74 копейки, достигнув отметки в 109,52 рубля. Китайский юань же вырос на семь копеек, до 13,77 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия закрепилась в первой пятерке экономик мира, вытеснив оттуда Германию.

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