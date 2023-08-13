Всемирный банк включил Россию в ТОП-5 экономик мира

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Антироссийские санкции не смогли обвалить российскую экономику. Как на такой рейтинг отреагировали в Европе?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Внезапная новость от Всемирного банка. Россия закрепилась в первой пятерке экономик мира, вытеснив оттуда Германию. На сайте финансовой организации, причем недружественной России, в рейтинге наша страна идет вслед за Китаем, США, Индией и Японией. Отрыв от Германии, правда, небольшой. Но самое интересное, что он сохраняется второй год подряд. По итогам 2021 и 2022 годов, очень напряженных, — сначала из-за пандемии, а затем и из-за беспрецедентных санкций — российская экономика остается крупнейшей в Европе.

За счет чего? Этот рейтинг составлен на основе так называемого паритета покупательной способности. Этот показатель говорит, что наша страна производит и экспортирует много и задорого, а на внутреннем рынке можно купить товаров и услуг еще больше и задешево.

Западные эксперты объясняют, мол, стечение обстоятельств: цены на углеводороды были очень высокими, а населения в стране не так много. В общем пытаются все свести к банальному «повезло». Но ведь часть «везения» организовали наши прямые конкуренты — те же немцы, перекрывшие газовые поставки себе, взвинтившие цену на топливо. Тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц называл санкции катастрофой для России. А оно вон как оказалось.

Забыл, наверное, поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Нашу экономику видели разорванной в клочья с 2014-го, с 2022 года предрекают государственное банкротство. Ну, Ванга из главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен так себе.

Удивительно, как зеркально работают «проклятья». Буйный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, видевший Россию изгоем, сам стал нерукопожатным в своей стране, потеряв не то что кресло премьера — он даже больше не депутат.

Но что мы имеем, в реальности — да, сложности есть. Тот же рубль вновь побрел по финансовым горкам вниз по отношению к доллару и евро. Но в целом, и это объективный факт, ВВП растет, промышленное производство растет, обрабатывающая отрасль, в том числе оборонная промышленность, и вовсе плюс шесть процентов.

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