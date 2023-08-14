С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин

Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 0

У некоторых представительниц прекрасного пола нервы сдают быстрее, чем у большинства.

С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

От нервных потрясений никто не застрахован: современный ритм жизни, стрессы, негативные эмоции провоцируют усталость и раздражительность, рискуя перерасти в психические отклонения. Парапсихолог и таролог Саона рассказала 5-tv.ru, что наиболее подвержены душевным расстройствам носительницы пяти женских имен.

Анастасия

Анастасия сильно зависит от чужого мнения, не склонна высказывать личную точку зрения, которая, по заверению ведуньи, у нее нередко просто отсутствует. Легковерность и мнительность часто приводят их в больничную койку. К счастью, они и сами не прочь оказаться под наблюдением врачей.

«И тебя вылечат, и меня вылечат», — слова жены Бунши из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», в исполнении Натальи Крачковской точно характеризуют подобное состояние.

Татьяна

«Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой», — слова из песни Татьяны Булановой стали ее визитной карточкой и отлично отображают настрой тезок.

Женщины с именем Татьяна очень часто плачут и притягивают негатив, идущий от окружающих. Немудрено, что среди них нередко встречаются психически неуравновешенные.

Ученые обнаружили, что кошки опасны для психического здоровья человека

Анна

Анна — достаточно терпеливый человек, долго копящий и держащий обиды в себе. Однако и с ней может случиться нервный срыв, а суицидальные наклонности грозят довести обладательницу прекрасного имени до летального исхода. Аннам следует научиться расслабляться и сдерживать себя в крайностях.

Мария

Марии, по мнению парапсихолога, очень мнительны и любят фантазировать на тему вероятных сцен ревности или негативного развития жизненного сценария: они уверены, что с ними вот-вот произойдет что-то очень плохое. Склонность накручивать себя делает обладательниц этого имени врагами самим себе. Понятно, что и психике в таком случае сложно оставаться стабильной.

Светлана

«Светланы часто принимают каждую мелочь близко к сердцу», — рассказала Саона.

Кроме того, обладательницы данного имени легко впитывают чужую энергетику и способны оказываться под чужим влиянием. Их неуверенность происходит от нестабильности чувств находящихся рядом с ними мужчин, заставляя их неистово ревновать и приводя к психическому расстройству на фоне любовных отношений. Вариант коррекции — наличие правильного спутника жизни рядом со Светланой.

Ранее 5-tv.ru предлагал оценить свою степень неадекватности по знаку зодиака.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью
13:42
Страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности
13:30
Украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже
13:26
Легендарную 104-ю дивизию воссоздадут в составе ВДВ к концу года
13:19
Шойгу: разрекламированная техника Запада в реальных боевых условиях оказалась небезупречной
13:11
Путин: Россия открыта к углублению военного сотрудничества с другими странами

Сейчас читают

Украинский дипломат утонул в армянском озере Севан
Молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи
По роковой случайности: подробности жуткой гибели певицы Лизеты Николау
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку