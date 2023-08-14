С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин

От нервных потрясений никто не застрахован: современный ритм жизни, стрессы, негативные эмоции провоцируют усталость и раздражительность, рискуя перерасти в психические отклонения. Парапсихолог и таролог Саона рассказала 5-tv.ru, что наиболее подвержены душевным расстройствам носительницы пяти женских имен.

Анастасия

Анастасия сильно зависит от чужого мнения, не склонна высказывать личную точку зрения, которая, по заверению ведуньи, у нее нередко просто отсутствует. Легковерность и мнительность часто приводят их в больничную койку. К счастью, они и сами не прочь оказаться под наблюдением врачей.

«И тебя вылечат, и меня вылечат», — слова жены Бунши из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», в исполнении Натальи Крачковской точно характеризуют подобное состояние.

Татьяна

«Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой», — слова из песни Татьяны Булановой стали ее визитной карточкой и отлично отображают настрой тезок.

Женщины с именем Татьяна очень часто плачут и притягивают негатив, идущий от окружающих. Немудрено, что среди них нередко встречаются психически неуравновешенные.

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Анна

Анна — достаточно терпеливый человек, долго копящий и держащий обиды в себе. Однако и с ней может случиться нервный срыв, а суицидальные наклонности грозят довести обладательницу прекрасного имени до летального исхода. Аннам следует научиться расслабляться и сдерживать себя в крайностях.

Мария

Марии, по мнению парапсихолога, очень мнительны и любят фантазировать на тему вероятных сцен ревности или негативного развития жизненного сценария: они уверены, что с ними вот-вот произойдет что-то очень плохое. Склонность накручивать себя делает обладательниц этого имени врагами самим себе. Понятно, что и психике в таком случае сложно оставаться стабильной.

Светлана

«Светланы часто принимают каждую мелочь близко к сердцу», — рассказала Саона.

Кроме того, обладательницы данного имени легко впитывают чужую энергетику и способны оказываться под чужим влиянием. Их неуверенность происходит от нестабильности чувств находящихся рядом с ними мужчин, заставляя их неистово ревновать и приводя к психическому расстройству на фоне любовных отношений. Вариант коррекции — наличие правильного спутника жизни рядом со Светланой.

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