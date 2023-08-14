Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с белорусским коллегой Хрениным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы развития военного сотрудничества Москвы и Минска. Встреча глав оборонных ведомств состоялась на полях форума «Армия-2023», который стартовал в парке «Патриот».

Пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале уточнила, что Шойгу и Хренин обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по линии подконтрольных министерств. В частности, была затронута тема военного и военно-технического сотрудничества.

Отмечается также, что сегодня Шойгу осмотрел экспозицию Белоруссии, развернутую на площадке форума.

По случаю открытия Международного военно-технического форума к его участникам обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил готовность Москвы к углублению военно-технического сотрудничества для строительства системы безопасности стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности.