Страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 16 0

Среди гостей будут представители 102 государств и восьми организаций.

Страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service

Читайте нас в: Дзен Новости

Западные страны не были приглашены на Московскую конференцию по безопасности. Информация об этом следует из программы мероприятий, размещенной на сайте конференции.

Всего приглашения получили 102 страны и восемь международных организаций. В их числе нет западных стран. Примечательно, что представителей ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза на площадке ожидают.

В список приглашенных вошли Китай, ЮАР, Индия, Турция, ОАЭ и другие страны.

Конференция проводится ежегодно с целью сбора представителей военных ведомств и международных организаций. Грядущая встреча запланирована на 15 августа. В этом году даты впервые пересекаются с проведением форума «Армия».

Конференция была основана в 2012 году. С тех пор она стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки, а также региональной, в частности в сфере безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о готовности России к углублению военного сотрудничества с другими странами.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью
13:42
Страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности
13:30
Украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже
13:26
Легендарную 104-ю дивизию воссоздадут в составе ВДВ к концу года
13:19
Шойгу: разрекламированная техника Запада в реальных боевых условиях оказалась небезупречной
13:11
Путин: Россия открыта к углублению военного сотрудничества с другими странами

Сейчас читают

Украинский дипломат утонул в армянском озере Севан
Молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи
По роковой случайности: подробности жуткой гибели певицы Лизеты Николау
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку