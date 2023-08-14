Центробанк обсудит ключевую ставку на внеочередном заседании 15 августа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

В этот же день будет объявлено о решении, принятом на собрании.

Центробанк обсудит ключевую ставку на внеочередном заседании 15 августа

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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Центробанк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Уточняется, что о решении Совета Банка станет известно в районе 10:30 по московскому времени. Тем временем, на информацию об ожидающемся заседании отреагировал рубль — доллар потерял в ходе торгов 50 копеек и ушел ниже 101 рубля.

В конце июля Центробанк поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Решение принято после длительного затишья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля.

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